"Risquer ses derniers dollars" : David Guetta poste un message énigmatique sur les réseaux sociaux

David Guetta est l'un des Français les plus connus au monde. S'il ne jouit pas forcément d'une popularité qui pourrait le faire entrer dans le classement des personnalités préférées des Français, il n'en demeure pas moins un fervent représentant de l'Hexagone aux quatre coins du monde. Il compte notamment à son actif des dizaines de tubes planétaires depuis ses débuts dans la musique, à la fin des années 1980.

Pourtant, l'artiste français de 55 ans a mis en ligne une publication éphémère sur son compte Instagram qui remet en question sa situation financière. On peut donc légitimement se demander : le DJ culte serait-il fauché ?

Ce qu'ils voient : le succès

La réponse est bien entendu non, puisque la story en question est en réalité un post typique, sous forme de liste, de motivation pour les entrepreneurs et autres artistes. "Ce qu'ils ne voient pas : de longues heures, risquer ses derniers dollars, les nuits passées à ne pas dormir, les mauvais investissements, les mauvais partenariats, être mis à profit, être utilisé, faire avec le doute, la pression de la famille. Ce qu'ils voient : le succès", peut-on lire dans cette story publiée dans la nuit du 1er janvier 2023 sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 9,7 millions de followers.

Même si le message peut prêter à confusion à première vue, il demeure un bon moyen pour David Guetta, aujourd'hui célibataire, de rappeler que sa carrière n'a pas toujours été rose, notamment lors de ses débuts, et que le succès dont il jouit aujourd'hui, il le doit principalement à toutes ces heures de travail sacrifiées pour son art.

Car s'il a débuté très jeune, le DJ est progressivement monté en puissance dans le milieu de la nuit parisienne tout d'abord, avant de connaître le succès à Ibiza où il a organisé ses propres soirées légendaires et de sortir ses premiers tubes internationaux qui ont conquis les charts du monde entier. La suite, tout le monde la connaît.

Aujourd'hui, David Guetta compte toujours parmi les meilleurs DJ au monde comme en atteste le classement annuel des 100 meilleurs DJ mondiaux du magazine spécialisé DJ Mag. Une réputation qui lui permet de monnayer grassement chacune de ses prestations. Nul doute que les finances vont bien donc.