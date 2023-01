"T'as pas maigri" : Jeanfi Janssens clashe une autre Grosse tête en pleine émission !

Il vaut mieux avoir un peu d'autodérision pour participer aux Grosses Têtes, sinon, cela peut s'avérer un peu compliqué. Depuis 2014, Laurent Ruquier a repris la formule imaginée par Philippe Bouvard dans les années 70 et entouré de ses amis et collègues de travail, l'animateur de 59 ans fait le tour de l'actualité en humour. Parmi les fidèles de l'émission, on retrouve pêle-mêle Sébastien Thoen, Bernard Mabille, Michèle Bernier , ou encore Jeanfi Janssens. L'humoriste de 49 ans originaire du nord de la France a intégré la bande à Ruquier depuis 2016 et fait partie des chouchous des auditeurs.

Pas avare en bons mots et connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche, l'ancien steward était en forme lors de l'émission de ce 19 janvier, comme on peut le voir sur une courte séquence. Alors que Laurent Ruquier interroge Gérard Jugnot, ce dernier indique qu'il est venu jusqu'aux locaux de RTL en vélo, "pour faire du sport", comme il le précise, soulevant les interrogations de ses camarades. Alors que plusieurs d'entre eux se demandent quel type de vélo l'ancien de la troupe du Splendid peut bien avoir, Jeanfi Janssens a une petite idée sur la question. "C'est un vélo électrique parce que t'as pas maigri !", lance l'humoriste, provoquant les rires des autres participants, à commencer par Ariel Wizman.

Une petite séquence qui a visiblement bien plu aux abonnés sur Instagram également et ils sont plusieurs à saluer la répartie de l'humoriste. Les emojis pleurant aux larmes sont légions dans les commentaires et certains saluent même ce petit tacle sur l'acteur de 71 ans. "Trop bon Jeanfi Janssens !!!", s'exclame l'un d'eux, tandis qu'un autre semble avoir de la peine pour Gérard Jugnot : "Jeanfi, du respect pour les vieux merci".