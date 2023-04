"T'es une balance toi !" : Julia Vignali épinglée en direct après avoir lâché une information sur un chroniqueur

Tous les jours sur France 2, les Français ont l'opportunité de se réveiller avec Julia Vignali et Thomas Sotto aux commandes de Télématin. Et c'est toujours dans la bonne humeur que le duo d'animateurs analyse l'actualité avec leurs différentes rubriques. Entre deux journaux ce lundi 3 avril, ils ont d'ailleurs lancé une série de chroniques, dont une qui traitait du marché des montres de luxe en France présentée par Axel de Tarlé.

"Les ventes de montres de luxe ont bondi l'année dernière en France !", a introduit Thomas Sotto. "Le marché a atteint 7,5 milliards d'euros, ça fait 110 euros par français en moyenne chaque année en montre", a confirmé le chroniqueur. Et d'y apporter une explication : "Pourquoi ce succès ? Quand on est un homme, si on veut avoir un bijoux, le seul qu'on puisse porter c'est une montre". Axel de Tarlé a ensuite souligné qu'il ne fallait néanmoins pas se désoler de ne pas posséder cet accessoire, contrairement à ce que pensait le publicitaire Jacques Séguéla. "Vous vous souvenez de sa fameuse phrase, 'Si à 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie'. Il regrettera cette petite phrase un peu idiote parce que, regardez, moi je n'en ai pas de Rolex. Ais-je raté ma vie ?", a-t-il demandé. "Non pas du tout Axel !", l'a alors rassuré Julia Vignali.

Il nous a menti !

"Et je n'ai pas 50 ans, c'est vrai !", a ajouté le chroniqueur. De quoi étonner la femme de Kad Merad. "C'est vrai ? Toujours pas ?". Axel de Tarlé, quelque peu dans l'embarras, a alors souhaité rapidement revenir au coeur de sa chronique : "Bon, ce n'est pas le sujet !"

Mais Julia Vignali, curieuse de connaître le véritable âge d'Axel de Tarlé, n'avait pas dit son dernier mot. Ainsi, un peu plus tard dans l'émission, elle est revenue sur la question et a elle-même balancé cette information. "Je voulais juste préciser qu'Alex de Tarlé a 53 ans, il nous a menti tout à l'heure !", a-t-elle partagé. "Non je n'ai pas 50 ans ! Mais je les ai dépassés", a réagi le principal intéressé en rigolant. "Il a 49 ans depuis 4 ans, voilà. T'es une balance toi hein", a alors rebondi Thomas Sotto, suscitant les rires autour de lui. "Oui oui", a confirmé Julia Vignali.