"Tous les jours" : Pilar Rubio, la femme de Sergio Ramos, fait des confidences très osées sur l'intimité de son couple

Après une année cauchemardesque, Sergio Ramos semble voir le bout du tunnel cette année. Arrivé à l'été 2021 en même temps que Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain lors d'un mercato incroyable, le défenseur espagnol de 36 ans est complètement débarrassé de ses soucis depuis le début de la saison. Arrivé en provenance du mythique club du Real Madrid, il a emménagé dans la capitale avec sa femme Pilar Rubio et leurs quatre garçons et tout semble bien se passer pour la petite famille, qui profite des charmes de la ville parisienne.

Pilar Rubio a une importance capitale dans la vie du footballeur, qui semble très amoureux de la présentatrice de télévision de 44 ans avec qui il s'expose assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Il faut dire que le couple est particulièrement populaire sur Instagram avec 53 millions d'abonnés pour Sergio Ramos contre plus de 8 millions pour celle qu'il a épousée en 2019. Si tout va bien au sein de leur couple, la belle brune aux yeux bleus partage sa vie entre la France, où elle vit désormais avec les siens, et l'Espagne où elle poursuit ses nombreuses activités professionnelles.

On fait l'amour tous les jours avec Sergio Ramos. Sauf les jours où je suis à Madrid

Malgré leurs emplois du temps très chargés, les deux stars trouvent le temps de passer des moments intimes, comme cette dernière l'a confié dans une émission de télévision. "On fait l'amour tous les jours avec Sergio Ramos. Sauf les jours où je suis à Madrid. Aujourd'hui par exemple, à cause de vous, je ne peux pas. C'est comme si on s'était rencontrés hier", raconte-t-elle, loin d'être gênée d'exposer sa vie sexuelle face aux téléspectateurs. Pilar Rubio conclut en évoquant l'heure du coucher de ses quatre enfants, qui leur permet de s'offrir du bon temps à deux : "Nos enfants se couchent à 21h30. Après plus de dix ans de relation, tout va donc pour le mieux entre le joueur du PSG et sa femme, comme elle l'indique.