"Traiter les femmes de con*asses, ca ne sert à rien" : Pomme agacée, son gros coup de gueule après une insulte

Lorsqu'elle n'est pas en concert ou en tournée, la douce chanteuse Pomme profite de la paisible vie d'une Parisienne de 26 ans, une vie presque normale compte tenu de sa célébrité. Mais paisible, pas tant que cela finalement : ce mardi soir, la jeune femme n'a pas hésité à s'emparer de son compte Instagram pour passer un gros coup de gueule contre les cyclistes mal-élevés de la capitale.

Très remontée, la jeune femme a notamment parlé d'un homme qui l'a insultée : "Mon petit coup de gueule du soir : j'étais en vélo à Paris, avec mon casque, toute propre, toute sage. Je respecte le code de la route. Et puis, un homme d'une cinquantaine d'années m'a traitée tout simplement de grosse connasse parce que j'étais devant lui et qu'il ne m'avait pas vue", a-t-elle raconté, encore en colère, à ses abonnés.

Et de poursuivre : "Et en fait, il y a vraiment un gros problème avec les hommes, cyclistes, vieux, qui insultent les autres cyclistes. Alors, moi je suis une femme, il m'a insultée moi, je ne sais pas s'il insulte aussi les hommes. Mais merci, si vous avez des proches hommes, cinquantenaires et cyclistes, de les avertir qu'insulter les gens dans la rue pour aucune raison et traiter les femmes de connasse, de salope, eh bien c'est inadmissible", a-t-elle conclu, mécontente.

"Ce n'est pas comme ça qu'on va avancer"

Un discours plutôt féministe mais surtout tolérant qu'elle tient souvent : depuis plusieurs années, Pomme est l'une des porte-paroles les plus engagées des causes humanistes et d'acceptation de soi et des autres. D'ailleurs, la jeune femme, qui a confié être passée par des moments difficiles, n'hésite pas à le chanter dans ses chansons et à parler de son amour pour le Canada, où elle se rend souvent et vit en partie avec sa femme Safia Nolin.

Mais si elle aime l'état d'esprit québécois, cela ne l'empêche pas d'essayer de faire avancer les mentalités : concernant les cyclistes malpolis dans la rue, la jeune femme a conclu sur une jolie note : "Ca ne se fait pas, et ce n'est pas comme ça qu'on va avancer dans la société". Pomme, une chanteuse talentueuse et qui laisse parler son intelligence !