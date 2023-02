"Tu as lutté contre cette saloperie" : Alexandra Lamy confrontée à la perte d'un être cher, hommage bouleversant

C'est un bien mauvais début de semaine pour Alexandra Lamy. Si la comédienne de 51 ans n'a pas révélé ses plans prévus pour la Saint-Valentin, autant dire qu'elle n'a sûrement pas le coeur à la fête. Lundi 13 février, la maman de Chloé Jouannet a pris la parole sur Instagram pour rendre hommage à Solen Roy-Pagenault, scénariste et auteure avec qui elle a travaillé pour le téléfilm Touchées, diffusé l'année dernière. La créatrice de Candice Renoir s'en est allée le 7 février, après une rude bataille contre le cancer. Elle avait 52 ans.

Alexandra Lamy lui a donc rendu hommage en postant des photos d'elles ensemble au Festival de La Rochelle : "Touchée en plein coeur. Ma Solen, tu as lutté contre cette saloperie comme tu disais, je t'ai vue jusqu'au bout si forte, ton sourire, tes rires, je ne les oublierai jamais, a-t-elle débuté. Tu as su mettre les mots pour faire vivre ces soeurs d'armes, tu les as fait exister. Tu t'es engagée auprès de toutes ces femmes pour donner un peu de toi dans la maison des femmes. On ne t'oubliera jamais. Au nom de toutes et tous, on lève nos épées, on lève nos yeux vers le ciel et nos coeurs réunis, on crie : À notre soeur d'armes. Je me joins à toute ta famille, tes amis et tous ceux qui t'aiment."