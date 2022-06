Cécile Bois : Ce qui lui pesait le plus lors du tournage de Candice Renoir

Depuis 2013, Cécile Bois incarne Candice Renoir dans la série éponyme à succès de France 2. Si la saison 10 a d'abord été annoncée comme la dernière, France Télévisions avait finalement confié au Parisien qu'une onzième était dans les tuyaux, en plus d'un téléfilm dont le tournage se déroule en Corse. L'actrice de 50 ans sait donc qu'elle devra prochainement dire adieu à son personnage, un sujet qu'elle a abordé avec nos confrères de Nous deux.

"Candice est l'un des personnages les plus riches que j'ai été amenée à jouer, c'est aussi celui que j'ai incarné le plus longtemps", a tout d'abord confié Cécile Bois au magazine. Elle a ensuite expliqué qu'à l'époque où elle a tourné la saison 10 de Candice Renoir, elle ne savait pas - tout comme ses collègues - si elle serait la dernière. "Nous avons donc fait comme si c'était la dernière saison avec l'émotion des dernières fois : dernier décor, dernier plan, dernier baiser aussi. Finalement, il y aura un épilogue qui se déroulera en Corse, où nous partirons pour quinze jours de tournage. On retrouvera également toute l'équipe de tournage à Sète pour un épisode spécial Halloween. Ensuite, Candice reviendra, mais je ne sais pas sous quelle forme", a-t-elle précisé.

Bien qu'elle soit triste de ne bientôt plus camper le rôle du commandant de police, l'épouse de Jean-Pierre Michaël se réjouit de pouvoir retrouver un quotidien un peu moins contraignant. "Ce qui me pesait le plus finalement, c'était le rythme de tournage et la distance par rapport à mon point de chute, situé à 700 kilomètres de Sète. Je suis contente de retrouver ma liberté, je resterai cependant attachée à vie au personnage de Candice, à mes partenaires de jeu et à l'équipe artistique", a-t-elle avoué.

Une fois la série définitivement terminée, Cécile Bois pourra en effet davantage profiter de l'homme qui partage sa vie, qui est acteur tout comme elle, et de leurs filles, âgées de 9 et 11 ans. En attendant, chaque moment qu'elle passe au côté de sa famille est précieux. "On a une personne pour nous aider quand mon mari n'est pas là. Le week-end, je dépose toutes les armes, j'ouvre mes bras et je suis disponible pour tout ce dont mes filles ont besoin", a-t-elle conclu.

