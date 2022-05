Candice Renoir : La série sauvée pour une saison 11, grande annonce et premiers détails révélés

Dix ans après le lancement de la série Candice Renoir sur France 2, une ultime et dixième saison était annoncée et confirmée par les comédiens eux-même, lorsqu'ils ont bouclé le tournage. Il était toutefois précisé que la série reviendrait sous un nouveau format et au milieu de nouveaux décors. Le premier téléfilm événementiel est d'ailleurs actuellement en tournage en Corse.

Mais voilà, France Télévisions a finalement décidé de mettre en boîte une saison 11 de six épisodes d'après les informations du Parisien. "Nous avons lancé l'écriture d'une saison 11, composée de 6 épisodes de 52 minutes", a expliqué Anne Holmes, la nouvelle directrice des programmes de France Télévisions, à nos confrères.

La célèbre enquêtrice Candice Renoir (jouée par Cécile Bois) évoluera dans une nouvelle ville avec de nouveaux personnages. "Candice va être mutée à Marseille. L'idée est venue lorsque nous avons commencé à travailler sur le premier épisode spécial de 90 minutes. Nous nous sommes dit qu'en la changeant de lieu, avec ce que cela implique de nouvelles relations, de nouveaux collègues et de nouveaux décors, il y avait encore du potentiel", a encore raconté Anne Holmes. Une renaissance également possible grâce à "des auteurs formidables qui parviennent à se renouveler et à nous surprendre systématiquement".

Voilà donc une très bonne nouvelle pour les fans de la fiction. En revanche, ils seront sans doute déçus d'apprendre qu'un projet a été annulé au profit de cette onzième saison surprise. En effet, Candice Renoir ne croisera finalement pas le chemin d'Alex Hugo (joué par Samuel Le Bihan) pour un cross-over qui était très attendu. "Nous avons dû faire face à des problèmes d'emplois du temps. Nos tournages prennent beaucoup de temps aussi bien à Cécile Bois qu'à Samuel Le Bihan, sans compter leurs projets extérieurs. Si nous l'avions maintenu, nous aurions dû faire moins de Candice Renoir ou moins d'Alex Hugo, ce qui était impossible", Anne Holmes a-t-elle justifié cette décision.

Le début de la saison 10 de Candice Renoir débute ce vendredi 20 mai 2022 sur France 2