"Tu es coincée" : La demande en mariage filmée et applaudie d'Yvan Attal à Charlotte Gainsbourg

Dans le cinéma français, peu de couples sont à leur niveau : ensemble depuis plus de 30 ans et parents de trois enfants, Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg forment ensemble un véritable bloc. Pourtant, malgré leur grande histoire d'amour et leurs nombreuses collaborations, le couple n'a jamais été marié. Et ce n'est pas de la faute d'Yvan Attal, qui avait même fait une demande devant les caméras...

Depuis 1991, il peut compter sur elle pour les coups durs comme pour les bons moments : à 58 ans (qu'il fête ce mercredi 4 janvier), Yvan Attal vit une histoire d'amour solide avec Charlotte Gainsbourg depuis leur rencontre. Ensemble, ils ont tout traversé : les réussites et les flops professionnels, les naissances de leurs trois enfants (Ben, 25 ans, Alice, 20 ans et Jo, 11 ans) mais aussi les décès déchirants comme celui de Kate Barry en 2013. Et les demandes en mariages ratées ! S'ils ne se sont toujours pas passé la bague au doigt en 30 ans en effet, ce n'est pas faute d'avoir essayé : en 2013, alors qu'il recevait son insigne de Chevalier de l'ordre national du Mérite.devant leurs familles et les caméras de BFM TV, Yvan Attal avait profité de son petit discours pour demander sa compagne en mariage, devant l'ex-ministre Aurélie Filippetti très étonnée. "Je vais te faire une déclaration : si tu veux devenir pour de bon ma femme...", avait-il commencé, avant que les rires et les applaudissements des invités ne couvrent sa voix. Charlotte Gainsbourg, filmée dans un coin de la pièce et sous le feu des projecteurs avaient alors éclaté de rire sans répondre. Plus tard, alors que les photographes étaient venus faire quelques clichés de lui avec son insigne, Yvan Attal en avait profité pour blaguer avec son épouse : "Viens faire une photo avec moi ! Tu es coincée !" lui avait-il lancé dans la foule, l'attrapant par le poignet. Très honnête devant les caméras de BFMTV, il avait ensuite plaisanté : "Je dis toujours 'Ma femme, ma femme', alors autant que ce soit ma femme pour de vrai !" Mais apparemment son argument n'a pas fait mouche, puisque près de 10 ans plus tard, le couple n'est toujours pas marié. En 2018, le réalisateur avait été clair : "Elle ne veut pas." Même chose pour le Pacs d'ailleurs. "Non mais elle ne veut rien ! Elle veut rester comme ça, elle ne veut rien changer", avait-il raconté à Thierry Ardisson. La famille Gainsbourg soudée, avec ou sans mariage Il y a quelques années, tous les deux avaient même vécu séparément pendant plusieurs mois, l'actrice et chanteuse ayant voulu s'installer à l'étranger pour fuir Paris où tout lui rappelait la mort de sa soeur Kate Barry.

Aujourd'hui, toute la petite famille est à nouveau réunie et les heureux parents voient désormais éclore le talent de leurs aînés, qui prennent tous les deux de plus en plus d'indépendance. Acteur, Ben Attal vit une belle histoire d'amour avec la sublime Jordane. Alice, quant à elle, est également en couple mais se distingue dans le mannequinat.