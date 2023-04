"Un de mes meilleurs souvenirs" : Marilou Berry presque totalement nue, cette photo surprenante dévoilée

Un vecteur de jeu

Cette publication était sans doute également une manière de faire comprendre à ses détracteurs qu'elle est fière de son corps et de ses rondeurs, et qu'elle n'a pas besoin de leurs remarques. Et si elle a déjà décidé de perdre du poids, ce n'est pas à cause des critiques, mais bel et bien une volonté personnelle de sa part. "Je ne vais pas passer ma vie à jouer des rôles de jeunes femmes de 20 ans mal dans leur peau. Donc les rôles évoluent avec moi et inversement. Et mon corps est un vecteur de jeu", a-t-elle d'ailleurs déjà expliqué dans l'émission 50 mn inside, elle qui a souvent été amenée à interpréter des femmes rondes dans sa carrière d'actrice.

Notamment dans la série Je te promets, dans laquelle elle apparait ce soir, dans la peau de Maud Gallo : une jeune femme mal dans sa peau prête à tout pour perdre du poids. "J'en avais assez de devoir faire 37 boutiques pour trouver un pantalon à ma taille (...) Être grosse, c'est chiant ! On a mal aux genoux, au dos... Ce n'est pas possible", avait-elle ajouté lors de cet entretien. Le principal, c'est que l'actrice se sente bien dans sa peau, et non qu'elle prenne des décisions en fonction des autres ! Un message qu'elle souhaite donc régulièrement faire passer à travers les interviews qu'elle donne ou les photos qu'elle poste.