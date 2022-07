Marilou Berry victime de grossophobie : révélations choc sur un tournage marquant

Se laisser faire, ce n'est pas son genre ! Marilou Berry a révélé, ce vendredi 29 juillet sur son compte Instagram, avoir subi des remarques déplacées sur son physique lors d'un tournage, de la part d'une réalisatrice. Cette dernière trouvait l'actrice "trop grosse". "Elle a demandé à rallonger mes jupes de 15cm parce qu'elle n'aimait pas mes genoux, me demandait de sourire sans montrer mes dents ou de ne pas bouger mes sourcils parce que ça n'était 'pas jolie', demandait à cacher mon décolleté pour ne pas voir ces vilaines vergetures", a dénoncé la fille de Josiane Balasko dans sa story.

Mais l'actrice de 39 ans, sans doute agacée d'être constamment ramenée à son physique, a tapé du poing sur la table, faisant ainsi comprendre à sa réalisatrice qu'elle ne comptait pas se soumettre à ses critiques. "À à peine 30 ans, j'ai eu l'audace de ne pas la croire et d'en faire qu'à ma tête...", a-t-elle raconté, avant de donner un précieux conseil à ses abonnés : "Ne laissez jamais personne vous diminuer". Surtout que la maman d'Andy, qui a rajouté le #proud à son post, n'a jamais eu de mal à accepter son corps, et à le changer lorsqu'elle le souhaitait. En 2013, elle se métamorphosait physiquement pour le film Joséphine.

Être maître de son corps

Une décision qu'elle semble avoir prise tout seule, sans être influencée, l'espace d'une seule seconde, par une quelconque critique ou remarque déplacée sur son corps. Elle voulait surtout éviter de jouer sans cesse le même rôle dans ses films. "Je ne vais pas passer ma vie à jouer des rôles de jeunes femmes de 20 ans mal dans leur peau. Donc les rôles évoluent avec moi et inversement. Et mon corps est un vecteur de jeu", expliquait la compagne du Diamantaire dans l'émission 50 mn inside.



Un choix qu'elle a également fait pour des raisons pratiques. "J'en avais assez de devoir faire 37 boutiques pour trouver un pantalon à ma taille", indiquait-elle. Une métamorphose qu'elle justifiait aussi par les problèmes physiques que cela engendre d'être en surpoids. "Être grosse, c'est chiant ! On a mal aux genoux, au dos... Ce n'est pas possible", avouait-elle. Visiblement, ce ne sont donc pas les critiques qui l'ont amenée à changer son corps, mais bel et bien ses propres envies.