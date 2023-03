"Un désir de vengeance" : Sophie Forte "foudroyée", son mari est tombé amoureux d'une autre femme

Il y a des épreuves qui forgent le caractère, d'autres qui rendent les choses très difficiles. Pour Sophie Forte, l'année 2016 a été un véritable cataclysme, un tourbillon d'émotions multiples. La comédienne, qui célèbre ses 59 ans ce 7 mars 2023, avait épousé le metteur en scène et humoriste Eric Bouvron en 2008. Elle avait eu avec lui deux filles, Nina en 2003 et Othilie en 2006 et pensait passer le reste de sa vie entourée par les membres de sa famille. Hélas, une nuit, la veille de Noël, son époux lui a annoncé le pire. Il était tombé amoureux d'une autre femme.

Je l'ai foutu dehors et je me suis retrouvée face à mon chagrin

"Ça m'a foudroyée, racontait-elle dans les pages du magazine Psychologies. Au petit matin, après une discussion atroce et déchirante, je l'ai foutu dehors et je me suis retrouvée face à mon chagrin. Un gros chagrin de haute catégorie, qui embarque tout sur son passage et dont on se dit qu'on ne va pas s'en sortir". La rupture fut brutale pour Sophie Forte qui est passée par chaque étape du deuil de cette relation dans la douleur. "J'ai eu des grosses bouffées de haine, de jalousie pour l'autre femme, de désir de vengeance. Je suis tombée, tombée, tombée. Des jours et des nuits à ressentir la morsure du manque", s'était-elle souvenue.

A force d'espérer entendre la porte s'ouvrir, à force de croire qu'Eric Bouvron allait regretter puis revenir, Sophie Forte a sombré dans la dépression. Elle a tenté les antidépresseurs, les plantes, l'hypnose ou encore la kinésiologie... mais c'est le remède le plus vieux du monde qui lui aura sorti la tête de l'eau : le rire. En se rendant au Festival d'Avignon, Sophie Forte a fait la rencontre de Virginie Lemoine. Ensemble, elles ont émis l'idée de transformer ce désespoir en spectacle humoristique. "Je me suis mise à écrire, toujours en pleurant beaucoup", pourquivait-elle. Le 22 novembre 2017, Sophie Forte lançait ainsi la générale de la pièce Chagrin pour soi à Paris... pièce qu'elle a joué plus de 170 fois. Quant à sa vie sentimentale... la comédienne ne l'a plus jamais évoquée. "Je ne vais pas 'refaire' ma vie, assurait-elle. Je vais la continuer..."