"Un esprit mal placé..." : Ambre Dol (Familles nombreuses) répond à des accusations concernant ses enfants

Ils sont plusieurs clans à afficher leur quotidien à l'antenne de TF1 dans Familles nombreuses, la vie en XXL. Ambre Dol, heureuse maman de cinq enfants, continue le partage lorsque les caméras s'éteignent. En effet, c'est sur les réseaux sociaux que la jolie blonde publie des photos et vidéos de cette vie pas comme les autres. Son envie de céder à la chirurgie esthétique, des instants précieux avec ses enfants... Elle s'y livre sans filtre. Et il ne reçoit pas que positif. Il arrive qu'Ambre Dol, à l'instar d'autres stars du programme comme Amandine Pellissard ou encore Rofrane Bambara, soit face à de violentes critiques. Ce vendredi 18 février 2022, elle est accusée de préférer l'un de ses enfants. Elle réplique sans détour !

"Comme la copine de Maïté dit que mon fils préféré c'est Joaquim... Je fais un peu de la figuration !, s'amuse-t-elle en légende d'une photo d'elle et son adorable garçon. Non mais sérieusement ?! Les gens ont quand même un esprit mal placé... Comment aimer son enfant plus qu'un autre ?! J'aime mes enfants différemment mais de la même intensité ! Je les aime pour leurs qualités aussi différentes les unes que les autres... Et ils m'agacent aussi parfois pour leurs défauts ! Ce n'est pas parce qu'un de mes enfants va être plus dur que l'autre, moins volontaire que l'autre, moins câlin que l'autre, plus plaintif qu'un autre... Que je vais l'aimer moins fort !"