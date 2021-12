"Un séducteur qui aime conquérir" : Claire Chazal évoque Patrick Poivre d'Arvor, accusé de viol

C'est chez elle que Claire Chazal a reçu Paris Match pour un entretien intime, comportant quelques questions sur sa vie privée. Sur sa prétendue (et fausse) histoire d'amour avec Roschdy Zem, mais pas que. Choisie pour remplacer Anne-Sophie Lapix à la présentation du Grand Echiquier diffusé le 20 décembre prochain sur France 3, la célèbre journaliste de 65 ans n'a pas réussi à échapper à une question sur Patrick Poivre d'Arvor, dont elle fut très proche à une période de vie. Les deux anciens présentateurs du JT du 20h de TF1 ont vécu une histoire d'amour dans les années 90, histoire qui a donné naissance à un garçon prénommé François, qui a 26 ans aujourd'hui.

Alors que Patrick Poivre d'Arvor doit faire face depuis plusieurs mois à des accusations de viol et d'agressions sexuelles - et qu'une nouvelle enquête pour viol a été ouverte après la nouvelle plainte de Florence Porcel suite au classement sans suite de la première - Claire Chazal donne son ressenti sur son ancien compagnon. L'animatrice de l'émission culturelle Passage des arts (tous les dimanches en deuxième partie de soirée sur France 2) décrit Patrick Poivre d'Arvor comme "un séducteur qui aime conquérir et, même, disons-le, multiplier les conquêtes. Il n'est en rien dans la violence, ni dans la force. Ce qu'il aime avant tout, c'est séduire, convaincre. Il a l'orgueil qui fait que, être aimé, c'est ce qu'il souhaite avant tout."

Invitée par Paris Match à s'exprimer sur Patrick Poivre d'Arvor, Claire Chazal a sommé le magazine à se référer à ses précédents propos tenus sur le sujet dans le Journal du dimanche . "Je l'ai vécu très douloureusement (le déclenchement de l'affaire PPDA ndlr) car je n'aime pas les accusations sans preuve ni fondement juridique, réagissait Claire Chazal le 25 septembre dernier. Je déteste les noms jetés en pâture, à la vindicte populaire et au jugement de l'opinion. Le fait est que cette affaire a été classée, les magistrats n'ont même pas été saisis. Je comprends très bien qu'il existe des problèmes de domination masculine et que les femmes le ressentent. Je l'ai dit et le redis : je ne peux pas croire que cet homme que je connais bien, professionnellement et personnellement, qui certes aime séduire et convaincre, ait une quelconque violence en lui."

Il m'a beaucoup appris

Claire Chazal préfère saluer les talents de Patrick Poivre d'Arvor plutôt que de parler de ses ennuis judiciaires. "Patrick peut débarquer à la dernière minute et mener une interview brillante. Moi, je n'ai pas son aisance. Je suis beaucoup plus laborieuse. Il m'a beaucoup appris", conclut la journaliste sur le sujet.

Paris Match a également tenté d'obtenir la réaction de Claire Chazal sur l'affaire Nicolas Hulot. L'ancien animateur star de TF1 (Ushuaïa) est accusé de viol et d'agressions sexuelles entre 1989 et 2008. De quoi la faire à nouveau soupirer tant elle n'a pas envie de parler de ce dossier. "Je le connais depuis toujours, déclare Claire Chazal. Je n'en sais rien. Il n'y a pas eu de jugement." Patrick Poivre d'Arvor et Nicolas Hulot ont longtemps amis et des révélations choquantes sur leur amitié ont récemment émergé...