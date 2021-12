Nicolas Hulot et Patrick Poivre d'Arvor : Révélations choquantes sur leur amitié

Difficile de ne pas faire le parallèle entre les deux figures de TF1, étoiles déchues depuis la révélation de leurs "affaires". Nicolas Hulot, au coeur de la tempête médiatique depuis qu'il a déclaré se retirer de la vie publique la veille de la diffusion du numéro d'Envoyé spécial consacré à sa personne, est un proche de Patrick Poivre d'Arvor, accusé par plusieurs femmes de violences allant du harcèlement au viol. Les similitudes entre les deux affaires sont nombreuses, que ce soit le profil de ces deux hommes ou leurs présumées attitudes de prédateurs. Dans son édition du 2 décembre 2021, Paris Match révèle désormais la choquante prétendue complicité entre les deux présentateurs historiques du groupe TF1.

Sur les photos, ils semblent être des amis qui ont brillé et fait briller le PAF. On peut ainsi voir Nicolas Hulot et son ami Patrick Poivre d'Arvor, le jour du mariage à Saint-Malo de la star d'Ushuaïa avec Isabelle Patissier, grimpeuse quadruple championne du monde. L'animateur historique du JT était son témoin et ils ont partagé une foule d'autres événements ensemble, aux quatre coins du monde, comme ce forum des femmes pour l'économie et la société en 2016 à l'Ile Maurice. Lors de cet événement, les mots de PPDA prennent désormais une toute autre tournure : "Je partage, un très grand nombre des idées, des combats, des passions de Nicolas, je vais essayer de l'interroger le plus dignement possible pour lui permettre d'exprimer ses vues."

Aujourd'hui, Paris Match lève le voile sur l'amitié entre les hommes avec ce qui était des bruits de couloir, désormais validés par plusieurs personnes. "Lorsque vingt-trois femmes ont témoigné contre les agissements du grand ami de Hulot, Patrick Poivre d'Arvor, certaines l'accusant de viol, plusieurs personnes se sont souvenues du jeu que le journaliste star du 20 heures avait instauré avec un 'ex-présentateur vedette de TF1, lui-même très insistant avec les femmes'. Un système de points pour chaque femme conquise dans le public, tant pour une serveuse, tant pour une hôtesse de l'air... 'L'ami de PPDA dont il est question, c'est Hulot', nous ont confirmé plusieurs sources", écrit le magazine dans son enquête.

Présenté comme un séducteur et homme à femmes dans sa biographie Sain Nicolas, l'aventurier et écologiste déchu voit un tout autre visage sous les projecteurs. Plus les jours avancent depuis que des femmes ont témoigné dans Envoyé spécial, plus les accusations s'accumulent et plus les détails sordides font surface. A tel point que le Parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête, même si la plupart des faits sont prescrits. Père de trois enfants, l'ancien ministre de la Transition écologique doit affronter le grand déballage après des années de secret et d'aveuglement. PPDA et Hulot seraient-ils les symboles de l'abus de pouvoir et des dérives sexuelles de puissants hommes ? Leur chute va maintenant de pair avec l'embarras de leurs soutiens d'antan.

Nicolas Hulot et Patrick Poivre d'Arvor restent présumés innocents des accusations qu'on leur reproche.

