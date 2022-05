"Une maladie si terrible" : Gil Alma annonce une triste nouvelle

Le début du mois de mai a très mal commencé pour Gil Alma. Le jour de la Fête du Travail, le comédien de 42 ans a annoncé une bien triste nouvelle. Il a perdu l'une des personnes les plus chères à son coeur, son grand-père, décédé d'une longue maladie. En plein deuil familial, Gil Alma lui a dédié une tendre publication sur Instagram.

"Je rends hommage à mon grand-père Daniel Jouet, parti cette nuit, libéré de cette maladie si terrible : Alzheimer. Parti un 1er mai... Lui qui a commencé à travailler toute sa vie, à 13 ans, pour aider sa mère, à vendre du poisson sur les marchés... et qui, jusqu'à 63 ans, patron, n'a jamais compté ses heures. Rungis à 1h du matin, cinq marchés par semaine, remballe, comptes, appelé en Algérie... Je l'appelais 'Vénérable grand-père' pour le faire rire, mais j'étais on ne peut plus sincère. Direct au paradis papi ! Je t'aime", lit-on en légende d'une vidéo de Daniel Jouet en train de souffler les bougies lors de ce qui était sans doute son dernier anniversaire.

Gil Alma ne précise pas s'il s'agissait là de son grand-père maternel ou paternel mais l'une des stars de Nos chers voisins peut se consoler à l'idée qu'il rejoindra en tout cas d'autres membres de sa famille, comme sa grand-mère Micheline, décédée le 6 février 2021, ou encore son père mort lorsqu'il n'avait que 8 ans.