"Very Good !" : Le jeune fils de Marc Lavoine, Roman, a bien hérité de son papa... son clan fan !

Certains plus connus que d'autres d'ailleurs : son amie Joy Hallyday a elle aussi laissé un petit commentaire, avec un gentil "very cool", et son petit frère Milo n'a pu s'empêcher de lui adresser des émojis feu, qui expriment à quel point il est heureux pour lui. Né en 2010, le dernier fils de Marc Lavoine pourrait lui aussi, un jour, suivre les traces de son père...

Une famille d'artistes

En effet, avant Roman, encore un peu jeune, c'était l'aînée du chanteur et de son ex Sarah Poniatowski, Yasmine (24 ans), qui avait décidé de se lancer dans une carrière d'actrice il y a peu : personnage principal du téléfilm Big Five en 2020, elle avait également tenu un petit rôle dans la série Kepler(s) il y a quelques années. Simon (36 ans), le fils aîné de Marc Lavoine, né de son union avec Denise Pascale, est en revanche très discret et ne se montre jamais au public.

Il faut dire que le jeune homme a longtemps eu une relation très particulière avec son père : né aux Etats-Unis, il y a longtemps vécu avec sa mère, aujourd'hui décédée. "C'est un homme métis, qui a deux identités, et pour qui la séparation de ses parents a sans doute été compliquée à vivre. Je ne dirais pas qu'il a des comptes à régler, mais... Et puis, je suis devenu père alors que je venais de rencontrer le succès avec Elle a les yeux revolver... Je n'étais pas prêt", avait d'ailleurs expliqué le chanteur, qui vit désormais avec son fils à Paris.