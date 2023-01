"Vieux t-shirt, vieille coiffure et claquée à 22h" : Iris Mittenaere, 30 ans et sans filtre

Fin du diktat de la jeunesse ? Les stars répondent enfin

Fiancée depuis quelques mois à l'influenceur Diego El Glaoui, Iris Mittenaere a tout pour être sur un petit nuage mais, comme beaucoup de femmes de son âge, passer le cap des 30 ans peut-être difficile, même pour une ancienne Miss Univers.

Dimanche 29 janvier dans une de ses stories Instagram elle a écrit : "En pyjama prête à dormir à 22h, avec un vieux chignon de douche plein de noeuds. Iris 30 ans. Prête à adopter 5 chats et à leur tricoter des couvertures." Après des messages questionnant son rapport à son âge la compagne de Diego El Glaoui a précisé : "Je ne me sens pas vieille par rapport à mon âge les amis ( je réponds à certains en message ) juste j'ai du mal à me remettre de ma petite maladie, et je m'amuse de la différence de look entre mon anniversaire toute pompée et debout jusqu'à 4h du mat. Et la Iris qui est vraiment en train de poster en mode vieux t-shirt en guise de pyjama, vieille coiffure pas peignée et claquée à 22h. J'adore mes 30 ans." Une précision qui a de quoi rassurer les internautes à une époque où le diktat de la jeunesse prime encore, mais comme l'actrice Macha Méril qui du haut de ses 81 printemps, ne se considère pas plus âgée qu'une autre, l'influenceuse de 30 ans rassure ses abonnées et se sent encore très bien dans sa peau.

Et à seulement 30 ans, Iris Mittenaere n'a pas fini de nous faire rêver, après une demande en mariage romantique sur le lac de Côme, Miss France 2016 prévoit de se marier avec son compagnon courant 2023. Celle qui disait dans une interview, il y a six ans de cela vouloir avoir une vie de famille avant trente ans semble avoir pris du recul sur sa décision, la reine de beauté devenu une véritable influenceuse auprès des jeunes femmes a également mis un pied dans le monde de la mode puisqu'elle a sorti sa propre collection avec la marque Oceans Apart en ce début d'année. Une année 2023 qui s'annonce bien chargée et qui ne laisse pas pour autant place à des remises en question dérisoires.