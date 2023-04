10 ans de Juste Humain : Marlène Schiappa flamboyante en rouge aux côtés de Nathalie Marquay et Slimane

C'est dans le somptueux cabaret du Paradis Latin que les people de tout milieu se sont retrouvés pour célébrer l'engagement de l'association Juste Humain qui oeuvre depuis plus d'une décennie au chevet des enfants et des adolescents hospitalisés. Fondée en 2011, Juste Humain est une belle organisation qui soutient les enfants atteints d'un cancer ou d'une pathologie lourde, afin de mettre à leur disposition les arts et la culture.

Pour célébrer leur dixième année de bons et loyaux services, l'association a organisé un gala où était conviées de nombreuses célébrités telles que la Secrétaire d'Etat à l'Economie Sociale et Solidaire et à la Vie Associative, Marlène Schiappa mais également la comédienne Nathalie Marquay. C'est dans une sublime robe longue au motif crocodile que la député de 40 ans a donné un discours au côté de la fondatrice de l'association, Nathalie Nicoloff. Celle qui fait ce 5 avril la couverture du magazine Playboy a complété sa tenue avec un trench-coat long rouge au couleur de l'association. Présente également à l'évènement, la comédienne Nathalie Marquay qui s'est montrée dans une tenue sombre aux inspirations bohème chic.

Un an après le décès de son compagnon Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay a apporté son soutien sur sa page Instagram en félicitant en légende l'organisatrice et les bénévoles de l'organisation: "Un immense bravo à Nathalie et son équipe de bénévoles pour ce gala de célébration des 10 ans de l'association. Bravo également aux artistes présents qui ont montré toute l'étendue de leur talent et de leur grande générosité ! Valerie Benaim tu es une merveilleuse marraine ! Faites des dons sur le site de l'association !"