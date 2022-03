Accusé de viol, Marilyn Manson contre-attaque et porte plainte contre son ex Evan Rachel Wood

Le chanteur et musicien Marilyn Manson a décidé de contre-attaquer et porter plainte contre son ex compagne Evan Rachel Wood pour diffamation. Le rockeur avait été accusé par cette dernière de viol et agression sexuelle survenus lors de leur quatre années de mariage entre 2006 et 2010.

Les accusations sont devenues trop lourdes à porter pour le musicien originaire de l'Ohio. Depuis un an le chanteur fait l'objet de graves accusations (viol, abus physique, émotionnel et psychologique) de son ex avant que d'autres plaintes de plusieurs femmes ne viennent s'ajouter. Ce dernier avait jusqu'à présent réagi par un simple post Instagram où il niait les faits. Mais aujourd'hui, Brian Warner alias Marilyn Manson a décidé de faire appel à la justice pour se défendre. C'est ainsi qu'il a porté plainte dans la soirée du mercredi 2 mars contre son ex pour propos diffamatoires. "Arrivera le moment où je pourrai en dire plus sur les événements de l'année dernière. D'ici là, je vais laisser les faits parler d'eux-mêmes" a-t-il publié sur Instagram en partageant le lien qui renvoie sur la plainte qu'il a déposée contre Evan Rachel Wood et sa compagne Ashley Gore.