Adam Brody : Fou amoureux de Leighton Meester, après s'être méfié d'elle

Adam Brody et Leighton Meester s'expriment rarement dans les médias concernant leur relation amoureuse. L'acteur s'est prêté au jeu en se livrant dans une interview. Il a notamment révélé avoir jugé son épouse, à cause du célèbre personnage qu'elle a joué dans Gossip Girl....

C'est avec Anna Faris qu'Adam Brody s'est entretenu ! Invité dans son podcast, Unqualified, l'ancien ado star de la série Newport Beach a révélé que Leighton Meester et lui s'étaient rencontrés pour la première fois il y a une quinzaine dans un restaurant de Los Angeles, par l'intermédiaire de Josh Schwartz, créateur des séries Newport Beach et Gossip Girl. Ils se sont ensuite retrouvés des années plus tard et ont collaboré sur le film Love Next Door, sorti en 2011.

"On a fait ce film ensemble. Je voyais quelqu'un d'autre à l'époque... Donc on se voyait par le biais de collègues mutuels. Et on ne s'est revus qu'un an après ce film, quand j'étais célibataire", explique Adam Brody. L'acteur est déjà attiré par sa partenaire de jeu mais s'est contenu. Il l'a même jugée, à cause de son rôle de Blair Waldorf, l'adolescente gâtée qu'elle a interprété dans Gossip Girl.

"J'étais tout de suite très attiré. Elle est divine... Mais je ne savais pas si elle était quelqu'un de bien. En fait, je présumais qu'elle ne l'était probablement pas pendant les premières années où je l'ai connue, juste à cause de Gossip Girl", reconnait Adam Brody.

Même les acteurs ont parfois du mal à distinguer la fiction et la réalité !