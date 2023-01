Adama Niane mort à 56 ans : Omar Sy avait joué avec lui dans Lupin, sa peine est immense

"C'est avec une immense tristesse que je viens d'apprendre le décès d'Adama Niane", a écrit le scénariste et réalisateur Olivier Abbou qui a travaillé avec le comédien de 56 ans sur les deux saisons de Maroni et Furie. Une immense peine qui a été partagée par une foule d'artistes qui ont eu l'occasion de travailler avec lui, parmi ceux-ci se trouve Omar Sy.

La superstar Omar Sy installée à Los Angeles a collaboré avec le regretté Adama Niane dans la série qui cartonne sur Netflix, Lupin. Dans ce show, le comédien incarnait le rôle de Léonard, assassin et homme de main de Pellegrini. Il jouait un rôle-clef dans la mort du père du héros Assane. Choqué par la disparition de son partenaire, le mari d'Hélène Sy et père de cinq enfants a fait part de sa tristesse en story Instagram : "J'adresse mes profondes condoléances aux proches d'Adama Niane, immense acteur au côté duquel j'ai eu la chance et le plaisir de jouer. Un homme d'une bienveillance rare... Que son âme puisse reposer en paix."

Pour l'heure, aucune information sur les circonstances de sa mort n'a été révélée. Sa disparition a seulement 56 ans a bouleversé le métier qui a pu compter sur les qualités de cet artiste dans de nombreuses productions. Si les fans de Plus Belle la Vie le connaissaient bien dans le rôle de Sébastien Sangha, il a également joué dans la série Sam comme professeur de maths. Il avait fait la couverture du Parisien en 2019 lors de la sortie au cinéma de L'Affaire SK1, polar sur la traque du tueur en série notoire Guy Georges.