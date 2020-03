Adèle Haenel : Première apparition publique depuis les César avec Céline Sciamma

Discrète depuis son départ des César, Adèle Haenel est apparue publiquement lors de la manifestation parisienne du dimanche 8 mars 2020. Des centaines de milliers de femmes ont manifesté en cette Journée des droits des femmes, dont plusieurs personnalités, notamment l'actrice française, avec la réalisatrice de Portrait de la jeune fille en feu, Céline Sciamma.

Venues avec Aïssa Maïga – qui avait livré un discours important sur le manque de diversité dans le cinéma français aux César – et Nadège Beausson-Diagne, elles ne sont pas passées inaperçues dans la foule, prenant des photos avec des manifestants.

Dimanche, la prise de position forte d'Adèle Haenel a été célébrée. Pour rappel, le 28 février dernier, elle s'était levée en criant "La honte !", "Vive la pédophilie, bravo la pédophilie !" après la récompense de Roman Polanski aux César. Un événement repris sur des dizaines de pancartes et slogans durant la manifestation pour les droits des femmes. "J'accuse l'homme, j'emmerde l'artiste", "On se lève et on se bat", "L'avis d'Adèle" et tant d'autres.

Dimanche 8 mars 2020, plusieurs autres rassemblements avaient lieu dans une dizaine d'autres villes en France. Partie place d'Italie, la manifestation parisienne a rejoint plusieurs étapes symboliques, notamment un hôpital pour la "revalorisation des métiers féminisés" et un hôtel pour soutenir les femmes de ménage en lutte contre la précarité des temps partiels. Un die in a également symbolisé les victimes de féminicides et des manifestantes ont dansé sur une chorégraphie géante antiréforme des retraites.