Aïssa Maïga : Ultrachic au défilé Azzaro, avec Vincent Elbaz

La Fashion Week de Paris bat son plein ! Elle a commencé le mardi 14 janvier 2020 avec les défilés de collections masculines et se poursuit cette semaine, lors de shows consacrés à la Haute Couture. Aïssa Maïga et Vincent Elbaz en ont redécouvert les merveilles lundi 20 janvier, grâce à Azzaro.

En début de semaine, la maison Azzaro a dévoilé les nouvelles collections de ses lignes Azzaro Couture et Azzaro Ateliers. L'événement s'est déroulé place Vendôme, dans le 1er arrondissement de Paris. Plusieurs personnalités s'y sont rendues, à l'image d'Aïssa Maïga. L'actrice de 44 ans et star du film Le garçon qui dompta le vent (sorti sur Netflix le 1er mars 2019) avait pour voisins de premier rang Naidra Ayadi et Vincent Elbaz.

La Haute Couture intéresse aussi les hommes ! Comme Vincent Elbaz, Zakari Kunakey, le petit frère de Tina Kunakey et beau-frère de Vincent Cassel, a assisté au défilé Azzaro. Le jeune homme en a pris plein les yeux en suivant les passages successifs des mannequins.