Adil Rami cash sur ses infidélités : il dévoile sa technique pour éviter de se faire attraper !

Adil Rami est ce qu'on appelle un bon client pour les médias. Le footballeur de 36 ans est un homme volubile et qui n'a pas sa langue dans la poche. Preuve en est, il aime bien se confier avec ses centaines de milliers d'abonnés sur Instagram de manière régulière, mais le père de deux enfants est également très à l'aise sur les plateaux. Récemment, il a été l'invité de Guillaume Pley dans son émission Le QG et il a notamment été question de sa vie amoureuse. S'il excelle sur les terrains de football, le natif de Bastia est également très populaire auprès de la gente féminine. On connaît tous sa relation très médiatisée avec Pamela Anderson et il était jusqu'à récemment avec la sublime Léna Guillou.

Visiblement bien informé, Guillaume Pley lance Adil Rami sur le sujet des infidélités et notamment une histoire de réveil avec une de ses ex, du temps où il était à Lille. Alors qu'il se réveille après une soirée très arrosée, la jeune femme le questionne : "C'est quoi ce numéro ? J'ai trouvé ça dans ta poche", en sortant un petit papier avec un numéro de téléphone écrit dessus. Un premier avertissement sans frais pour le sportif, qui s'en tire à bon compte, mais n'oublie pas ce premier incident. "Je me bloque devant la porte et je me dis : 'Ça sert à rien, je sais que j'ai laissé une trace'. Les femmes elles sont trop fortes", poursuit-il son histoire.

Elle m'a dit 'Qu'est-ce que tu fais ?' J'ai dit : 'J'ai besoin d'air, j'ai besoin de froid, il faut que je prenne ma douche comme ça

Échaudé par sa première erreur, Adil Rami prend donc une décision radicale pour éviter tout soupçon. "J'enlève mes chaussures et habillé comme ça, directement dans la douche", lance le champion du monde, provoquant l'hilarité sur le plateau. Malheureusement, sa petite technique n'est pas passée inaperçue auprès de sa copine de l'époque : "Elle m'a dit 'Qu'est-ce que tu fais ?' (...) J'ai dit : 'J'ai besoin d'air, j'ai besoin de froid, il faut que je prenne ma douche comme ça", conclut-il sa drôle d'anecdote.