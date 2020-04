Adil Rami drague une star de télé-réalité en live

Avec l'épidémie de coronavirus, tout le monde est confiné chez soi à attendre impatiemment le retour à la vie normale. De célèbres candidats de télé-réalité ont trouvé un moyen de tuer le temps. Depuis plusieurs jours, Sarah Lopez et Sarah Fraisou, avec la collaboration de l'expert Aqababe, organisent des live Instagram avec au programme : des clashs en direct, des règlements de comptes, mais aussi des speed dating pour les personnalités célibataires. Après avoir essayé de trouver une compagne au sulfureux Illan, c'est Léana de qui s'est prêtée au jeu.

La jolie brune vue dans Les Princes et les Princesses de l'amour et Les Anges a essuyé de nombreuses déceptions amoureuses depuis ses débuts sur le petit écran, dont une avec le Marseillais Thomas. Jeudi 16 avril 2020, Léana était donc en direct pour se remettre en selle. Et dans sa quête du grand amour, elle a reçu des conseils d'Adil Rami ! En effet, le footballeur professionnel s'est invité dans son live pour l'aider à draguer la gent masculine. Mais leur tête-à-tête, suivi par des milliers d'abonnés, s'est rapidement transformé en une session drague. Adil Rami ne s'est pas gêné pour user de ses charmes auprès de Léana. "Pourquoi tu rougis ?", "Comment tu t'habilles aujourd'hui ?", lui adresse-t-il notamment. Mieux encore, l'ex-joueur de l'OM s'imagine devenir "prince" à son tour afin que la jeune femme devienne sa "prétendante". Des avances timides auxquelles Léana n'a pas réagi, préférant jouer la carte de l'humour.

Adil Rami est vraisemblablement très friand de télé-réalité. Le champion l'avait déjà démontré au mois de décembre 2019 lors de ses 34 ans. À cette occasion, il s'était rendu à Dubaï pour faire la fête et s'était entouré des starlettes Shanna Kress (Les Anges, La Villa des Coeurs brisés) et Siham Beengoua (Ready for Love et Les Princes de l'amour), toutes deux vêtues de robes moulantes et très sexy.