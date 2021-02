Adrien Cachot jugé "hautain" par la production de Top Chef : il explique, un an plus tard

Il était l'un des plus gros atouts de l'équipe de Paul Pairet. En 2020, pour son arrivée dans Top Chef, le célèbre chef étoilé accueillait dans sa brigade violette Adrien Cachot, un jeune homme âgé de 29 ans à l'époque du tournage, qui n'a jamais manqué d'audace. Outre ses talents culinaires, celui qui s'est incliné lors de la grande finale face à David Gallienne a marqué les esprits en faisant preuve de nonchalance en toutes circonstances. Et c'est finalement ce trait de personnalité qui lui a permis de devenir la coqueluche des téléspectateurs.

"Je ne m'attendais pas à cette cote de sympathie", est-il encore surpris, lors d'un entretien avec le journal Le Monde du 14 février 2021. D'après Adrien Cachot, la production était elle aussi loin de s'imaginer un tel scénario, tant elle a bataillé avec lui pour le faire rentrer dans un moule plus conventionnel. "Elle pensait que j'allais être détesté, catégorisé parisien. Tout ça parce qu'on m'a demandé de sourire, et que je n'ai pas souri. Parce qu'on m'a dit de dire 'vous' à Paul Pairet et que je ne l'ai pas fait parce qu'il me tutoyait", a révélé l'ex-candidat. Mais face à sa notoriété grandissante, "la production s'est excusée de l'avoir jugé hautain", apprend-t-on.

Pour Adrien Cachot, Top Chef a été un véritable tremplin. On se souvient par exemple qu'il avait ouvert avec un autre candidat, Mallory Gabsi, une friterie à Paris, laquelle a été fermée prématurément en raison de son trop grand succès. Adrien Cachot était en parallèle aux commandes de son propre restaurant, Detour, lequel a également fermé ses portes, cette fois en raison des conditions de travail épuisantes pour le chef. Sa carte de visite Top Chef lui permet désormais d'avoir plus d'ambition : "Avant, c'était toujours, 'Désolé, on ne peut pas vous prêter 40 000 euros'. Aujourd'hui, j'ai appelé la banque : 'Oui allô, monsieur Cachot, vous ouvrez un restaurant ? Quelle bonne nouvelle !' On me respecte", a-t-il constaté. Ainsi, il espère pouvoir "inaugurer une nouvelle adresse avant l'été à Paris".

Toutefois, à 31 ans, et dans la restauration depuis déjà 16 ans, Adrien Cachot pense déjà à raccrocher son tablier. "Je ne ferai pas ça toute ma vie. À 50 ans, j'arrête la cuisine, annonce-t-il. C'est un métier pour lequel il y a une date de péremption, comme joueur de foot !"