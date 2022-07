Adrien Rob (Demain nous appartient) en couple et marié avec une bombe !

Il enchante téléspectatrices et téléspectateurs depuis plusieurs semaines. Nouvelle recrue de la police scientifique du commissariat de Sète, Damien avait fait une entrée très fracassante dans la série Demain nous appartient en s'adonnant à l'art du strip-tease en plein milieu du Spoon. Aujourd'hui, c'est dans les bras d'Audrey Roussel, et auprès de sa famille nombreuse, que le jeune homme a trouvé l'amour et la paix. Quant à Adrien Rob, son interprète, il est lui aussi un homme posé et un coeur pris

Je ne savais pas qu'il était possible de tant aimer un être humain

Comme on peut le constater sur les réseaux sociaux, le jeune comédien est effectivement en couple... et même marié depuis plusieurs années ! L'élue de son coeur ? Une certaine Nina Pavlynyuk, sublime modèle originaire d'Ukraine. Sur son compte Instagram, Adrien Rob n'hésite pas à rendre hommage à sa douce, ni à partager quelques souvenirs du jour où ils se sont unis face à l'Eternel. "Aujourd'hui je voudrais exprimer ma joie à l'idée d'être marié avec toi, écrivait-il il y a quelques mois. Je suis heureux de recevoir ton amour chaque jour, et d'avoir l'opportunité de devenir la meilleure version de moi-même à tes côtés. Je suis tellement fier d'être ton mari. Je ne savais pas qu'il était possible de tant aimer un être humain."