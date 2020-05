Affaire Balkany : Lourdes peines et grosse amende en appel !

Le temps du repos et de la légèreté, bien que déjà chamboulé par l'imbroglio autour de l'hospitalisation récente d'Isabelle Balkany, est bel et bien terminé. Après un confinement idyllique en famille, au vert, Patrick Balkany et sa femme ont reçu le jugement de la cour d'appel de Paris, ce 27 mai.

Comme le rapporte l'AFP, les époux Balkany ont donc été condamnés mercredi en appel respectivement à 5 et 4 ans de prison ferme, sans incarcération immédiate, pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. La cour d'appel de Paris a alourdi la peine de l'ancien maire de Levallois-Perret, condamné en outre pour "prise illégale d'intérêt", jugeant qu'il avait bénéficié d'avantages en nature dans le cadre d'un gros contrat immobilier de la ville. Le couple, marié depuis 1976, se voit aussi infliger dix ans d'inéligibilité - le couple avait déjà été contraint de renoncer aux dernières élections municipales - et chacun des époux une amende de 100 000 d'euros. Cette amende interroge puisqu'aux dernières nouvelles, le couple aurait eu le plus grand mal à payer ses avocats... Ils sont aussi condamnés solidairement avec les autres acteurs de ce dossier, à 1 million d'euros de dommages et intérêts à payer à l'Etat.

Le parcours judiciaire de Patrick Balkany (71 ans) et Isabelle Balkany (72 ans), qui a débuté en 2019, est un véritable roman ! Les anciens ténors de la droite ont été accusés sur divers volets. Les premières condamnations du couple concernaient initialement la fraude fiscale. En septembre dernier, l'ancien maire avait été incarcéré à la prison de la Santé avant d'être libéré après cinq mois de détention pour raison médicale. Isabelle, en colère, avait même clamé que son mari avait failli "claquer". On l'avait ainsi vu amaigri avant de reprendre du poil de la bête.

Pour rappel, dans le volet de la fraude fiscale, la justice reprochait aux époux de n'avoir pas payé d'ISF entre 2010 et 2015, malgré des actifs estimés à 16 millions d'euros minimum. Mais également d'avoir payé un impôt sur le revenu amplement sous-évalué entre 2009 et 2014. Au total, les sommes éludées sont estimées à 4 millions d'euros, un montant contesté par la défense.

Avec cette nouvelle condamnation, le couple Balkany se retrouve avec deux condamnations, avant de se décider à un éventuel pourvoi en cassation : quatre ans de prison dont un an avec sursis pour lui et trois ans ferme pour elle, jugement de la cour d'appel du 4 mars 2020, peines auxquelles s'ajoutent celles d'aujourd'hui... Il sera donc nécessaire pour les époux Balkany de demander la confusion des peines (ce qui n'est pas gagné...) avant de pouvoir régler avec le juge d'application des peines, les conditions d'incarcération pour les années de prison à faire...