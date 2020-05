Isabelle Balkany "va nettement mieux" : la tentative de suicide démentie

Après la libération de son époux Patrick Balkany de la prison de la Santé en février dernier, Isabelle Balkany était partie s'installer avec lui dans leur maison de Giverny, dans l'Eure. C'est là-bas que les deux ex-élus de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) sont confinés. Un isolement marqué par un imprévu : Isabelle Balkany a été hospitalisée à la fin du mois d'avril, une information dans un premier temps relayée par le site Actu.fr, qui avançait que la femme de 72 ans aurait tenté de mettre fin à ses jours, un an après sa dernière tentative de suicide. Faux a rétorqué Patrick Balkany sur Instagram.

L'ancien maire de Levallois-Perret de 71 ans s'est exprimé pour donner des nouvelles de son épouse et exposer sa version des faits. Si Isabelle a bien été hospitalisée au CHU de Rouen (Seine-Maritime), elle n'a pas tenté de se suicider. "Chers amis, quelques nouvelles d'Isabelle. Elle a eu une pneumonie carabinée qui a nécessité son hospitalisation. Trois jours sous respirateur, fortes doses d'antibiotiques. Elle va nettement mieux et le danger est écarté. Pas de virus, évidemment pas de suicide !!!!", a d'abord écrit Patrick Balkany. L'ancien maire a ensuite ajouté que son épouse n'était toutefois pas encore rentrée chez eux : "Encore quelques jours à l'hôpital et retour à la maison lorsqu'elle aura repris des forces. Voilà vous savez tout !!!!" "Isabelle vous remercie infiniment pour tous vos adorables messages et elle vous embrasse très affectueusement", a-t-il conclu son message, illustré par une photo de sa femme dans une ambiance conviviale, à table avec des verres de vin devant elle.