Affaire conclue : Sophie Davant "affiche" une acheteuse pendant son absence en pleine émission !

En six ans, Affaire conclue s'est imposé comme l'un des plus gros succès de France 2. Rendez-vous incontournable des après-midi des Français, l'émission est portée par Sophie Davant. Mais ce sont aussi les acheteurs qui sont devenus de véritables phénomènes au fil du temps. L'une des favorites était toutefois absente lors des numéros diffusés mercredi 29 mars, et cela n'a pas échappé à l'animatrice. Alors, elle a décidé de "l'afficher" dès le début de l'émission !

En effet, avant de commencer les enchères, Sophie Davant est apparue depuis la salle des ventes accompagnée des brocanteurs Damien Tison, Diane Chatelet, Djamel Bentenah et Johan Ledoux. "Voici la brochette d'acheteurs du jour. Il en manque une. Quelques indices : d'abord, c'est bien silencieux ici. Elle parle beaucoup, beaucoup, beaucoup... Et puis, c'est les 3B : trop blonde, trop bijoutée, trop bronzée", a-t-elle lâché, précisant que "c'est comme ça qu'elle se définit". Sophie Davant s'est ensuite directement adressée aux téléspectateurs pour leur demander s'ils avaient trouvé de qui elle parlait. La réponse apparaît naturel, il s'agissait de Caroline Margeridon bien sûr !

Je serais la première à me détester si je me voyais de l'extérieur

Nul doute que la principale intéressée aura pris ce court résumé de sa personne avec humour car il est vrai que la maman de Victoire et Alexandre passe rarement inaperçue avec sa personnalité haute en couleur et ses looks tous plus travaillés les uns que les autres. "Mes amis me surnomment Trois B : trop blonde, trop bijoutée, trop bronzée", expliquait-elle elle-même lors d'une interview accordée à nos confrères du magazine Gala en 2020.

On pourrait penser que ce côté bling-bling aurait pu déplaire aux téléspectateurs mais il n'en est rien. Caroline Margeridon, qui a pourtant bien failli décliner l'offre d'Affaire conclue, est assurément l'une des préférées. "Je crois que je serais la première à me détester si je me voyais de l'extérieur mais je ne suis pas ce que je parais. Je déteste la superficialité, les gens voient que je ne mens pas. J'ai travaillé dur pour gagner tout ce que j'ai. Je suis un mec dans un corps de femme", analysait-elle également à son sujet.