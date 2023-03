Affaire conclue : Un acheteur dénudé en coulisses face à une collègue, photo et proposition indécente

Marie du Sordet n'a pas tardé à réagir. "Mais tellement ! Sacré François", a-t-elle écrit en légende de la publication. Puis, c'est sur son compte, en story, qu'elle a partagé ce moment avec une autre précision. "Les coulisses d'Affaire conclue. De mémoire, François Cases Bardina me proposait de faire comme lui, d'arriver sans chemise sur le plateau", peut-on lire. On se doute bien de sa réponse.

La dernière fois que François Cases Bardina faisait parler de lui, c'était pour un sujet bien plus triste. A l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs, il avait révélé la maladie dont souffrait son fils de 19 ans. "La phénylcétonurie [une maladie héréditaire liée à une anomalie du métabolisme de la phénylalanine, NDLR]. Cela impliquait un régime végétalien par obligation. On a passé des journées entières à l'hôpital, d'abord une fois par semaine et puis ça s'est espacé dans le temps", racontait-il. Et de préciser que son traitement fonctionnait. Il fait donc "partie des rares cas où le médicament a très bien fonctionné, donc tout va bien".