Affaire conclue : Un acheteur dévoile l'astuce imparable pour vendre un objet plus cher, les enchères doublent

Le 15 mars 2023, les téléspectateurs ont découvert un numéro inédit d'Affaire conclue, sur France 2. Claudine, un retraitée originaire de Normandie, participait pour la première fois à l'émission présentée par Sophie Davant afin de vendre un tableau de Victor Adam, datant de 1933. Et on peut dire qu'elle a fait une bonne affaire grâce à un conseil de l'un des acheteurs.

La candidate du jour espérait vendre une peinture pour en acheter une autre plus contemporaine. Un tableau représentant un bateau en pleine mer, un peu déchaînée. Après avoir rappelé l'histoire de l'objet, la commissaire-priseur Delphine Fremeaux-Lejeune a estimé le bien à 500 euros. Une fois cette information transmise, Claudine (66 ans) a rejoint les acheteurs Caroline Margeridon, Stéphane Vanhandenhoven, François-Xavier Renou, Anne-Catherine Verwaerde et Paul Azzopardi.

La vendeuse a tout d'abord expliqué à qui appartenait ce tableau : "Quand mes parents ont acheté une maison en 1967, c'était la maison d'un capitaine au long cours. Des peintures sont restées dans la maison et les enfants n'étaient pas intéressés. Donc ils ont vendu la maison telle qu'elle." Puis, elle a dévoilé qui l'avait peint, un artiste bien connu par Paul Azzopardi qui a précisé que c'était "de qualité en général". Certains se sont levés pour voir de plus près et ont été impressionnés par l'oeuvre.

Une très belle affaire

Mais au départ, les enchères n'ont pas vraiment décollé. Elles sont parties de 200 euros avant de monter à 520. Seulement 20 euros de plus que l'estimation comme l'a dévoilé Claudine, quelque peu déçue. Face à la tristesse de Claudine, François-Xavier Renou lui a donné un petit conseil pour faire monter les enchères : "Vous savez si vous en voulez un petit peu plus, il suffit juste de regarder Stéphane et de lui demander." Chose que la participante a bien évidemment rapidement faite.

Et cela a eu l'effet escompté. Si au départ, Stéphane Vanhandenhoven n'a surenchéri que de 30 euros supplémentaires, cela a vite grimpé quand Paul Azzopardi s'en est mêlé. De 550 donc, on est passé de 600 à 620, puis 630 etc. Au final, c'est Paul qui a réussi à mettre le grappin dessus pour 1000 euros. Le double de l'estimation donc.