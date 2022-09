Affaire Daval : qui a hérité de la maison de Jonathan et d'Alexia ?

C'est l'évènement de la soirée sur TF1 puisque la chaîne va proposer un téléfilm revenant sur l'un des faits divers les plus marquants de ces dernières années en France. Avec Le mystère Daval, la chaîne privée s'attaque à une histoire qui a ému les Français et qui va maintenant avoir plus de cinq ans. Fin octobre 2017, on apprenait la disparition d'Alexia Fouillot, une jeune femme retrouvée partiellement calcinée à quelques kilomètres de son domicile, situé à Gray-la-Ville en Haute-Saône. Alors qu'il était dans un premier temps mis hors de soupçons par les enquêteurs, son mari s'avère finalement coupable du meurtre.

Après avoir pleuré publiquement la mort d'Alexia, Jonathann Daval est finalement interpellé et placé en garde à vue. Si dans un premier temps il nie les faits, il va finir par avouer le meurtre de sa femme, quelques mois plus tard. Aujourd'hui en prison, l'homme de 38 ans purge une peine de 25 ans de réclusion criminelle, sans période de sûreté supplémentaire. Dans cette bien triste histoire, le couple possédait également une maison et pendant longtemps, la famille d'Alexia Fouillot, ses parents en tête, se sont opposés à Jonathann Daval concernant le sort de cette dernière.

Les parents et la soeur d'Alexia obtiennent réparation

Ce dernier contestait la demande de la famille de sa femme, qui souhaitait récupérer l'intégralité du bien. Lui voulait en obtenir 50 %, mais la justice a fini par trancher en juin dernier, donnant raison aux parents d'Alexia. Le verdict a été clair dans cette affaire et les parents et la soeur d'Alexia sont donc les seuls héritiers de cette maison estimée à 170 000 euros. Dans les faits, les Fouillot se verront réserver une large partie de cette somme par Jonathann Daval, puisqu'elle servira à payer les dommages et intérêts (160 000 euros) que ce dernier leur doit, selon sa condamnation aux assises. En effet, à l'origine l'assassin et ex-mari d'Alexia possédait la moitié des parts de la maison, avant de recevoir l'autre moitié après la mort de son épouse, mais ce n'est désormais plus le cas.

Désormais sous les verrous, Jonathan Daval doit donc purger une peine de prison de 25 ans avant de pouvoir être libéré.