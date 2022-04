Affaire Hamraoui : Aminata Diallo de nouveau mise en cause ? Vive réaction de son clan !

C'est une affaire qui prend une nouvelle tournure quasiment chaque semaine. Depuis la violente agression par deux hommes cagoulés dont a été victime Kheira Hamraoui le 4 novembre dernier à proximité de son domicile de Chatou (Yvelines), les enquêteurs ont suivi plusieurs pistes. Dans un premier temps, sa coéquipière au Paris Saint-Germain et en équipe de France Aminata Diallo a été entendue par la police pendant près de 35 heures. Une garde à vue qui a fait beaucoup de bruit, mais finalement la jeune femme a été mise hors de cause dans cette affaire.

Néanmoins, cette garde à vue a laissé des traces et les relations entre Kheira Hamraoui et Aminata Diallo se sont lourdement détériorées, les deux femmes se reprochant beaucoup de choses. Après que les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire de Versailles (Yvelines) se soient intéressés à l'ancien footballeur Éric Abidal, il semblerait que la piste menant à Aminata Diallo ait été relancée dans les dernières heures. Hier, un homme apparemment proche de la joueuse de 27 ans a été mis en garde à vue, et selon les informations sorties dans la presse, il aurait été en contact avec elle peu de temps avant l'agression subie par Kheira Hamraoui.

L'avocat d'Aminata Diallo réagit, le suspect relâché

Une nouvelle qui a rapidement fait réagir le clan d'Aminata Diallo. Par l'intermédiaire de son avocat, la footballeuse a tenu à nier en bloc ces accusations. "Le nom d'Aminata Diallo est injustement associé une nouvelle fois à l'agression dont a été victime Kheira Hamraoui. Plusieurs articles de presse font état de l'arrestation d'un soi-disant 'proche connu des services de police'. (...) Or, Aminata Diallo conteste formellement toute proximité avec ce dernier. Plus largement, ma cliente nie toute implication directe ou indirecte dans l'attaque qu'a subie Kheira Hamraoui", déclare Me Mourad Battikh dans un communiqué.

Le jeune homme de 25 ans, répondant au prénom de Faouzi, mis en examen mercredi matin, a été relâché par les enquêteurs dans la journée sans aucune charge selon les informations de l'AFP. Il semblerait donc que cette nouvelle piste ne se soit pas avérée concluante pour les policiers chargés de l'affaire.