Affaire Margaux Pinot : Alain Schmitt rejugé en appel, le verdict tombe enfin

Par David Contreras Rédacteur Addict aux séries sur les vampires et les zombies, il connaît tout sur vos stars préférées, avec une petite préférence pour ce qui se passe outre-Atlantique. S’il a le sang chaud des Espagnols, il garde tout de même son humour bien français et ne recule jamais devant un jeu de mot bien senti.

12 photos

Plus de six mois après que l'altercation entre Margaux Pinot et Alain Schmitt a éclaté, on vient peut-être d'assister à la fin de l'histoire. L'ancien judoka était jugé en appel et le jugement vient tout juste d'être rendu.

"Je vais pouvoir vivre normalement"



L'entraneur de judo Alain Schmitt est relax en appel pour violences conjugales envers Margaux Pinot pic.twitter.com/agourBVBum — BFMTV (@BFMTV) June 10, 2022

Heureux du verdict et très soulagé que la machine judiciaire et médiatique se calme, Alain Schmitt se dit satisfait du verdict. Margaux Pinot ne s'est pas encore exprimée de son côté, mais on imagine que la nouvelle a dû être très difficile à entendre.