Margaux Pinot défigurée : indignation et grand mouvement de soutien à la championne olympique

C'est une affaire qui n'en finit plus de bousculer le monde du judo, et bien plus. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, Margaux Pinot et son compagnon, Alain Schmitt, ont eu une très violente altercation dans l'appartement de la judokate, au Blanc-Mesnil. Après plusieurs heures de garde à vue, l'homme de 38 ans est jugé en comparution immédiate par le tribunal de Bobigny. Celui qui est également l'entraîneur de la championne olympique aux JO de Tokyo a finalement été relaxé par le tribunal.

Effondrée par cette décision, Margaux Pinot a décidé de dévoiler une photo de son visage sur les réseaux sociaux. Un cliché choquant tant le visage de la jeune femme de 27 ans est déformé par les coups reçus. Une photo qui a beaucoup fait réagir, notamment dans le milieu du judo. Porte-drapeau de l'équipe de France à Tokyo, Clarisse Agbégnénou s'est indignée sur Twitter face à cette décision de justice qu'elle ne comprend pas. "Je n'ai pas les mots pour exprimer tout ce qui se passe dans ma tête et mon corps en tant que femme face à ce que ma coéquipière Margaux Pinot a subi. D'autant plus choquée de la décision de la justice. Que faut-il pour que les sanctions tombent, la mort ?", se demande-t-elle.