Affaire Pogba : Zulay, la femme de Paul Pogba, brise le silence pour les 2 ans de leur fils

C'est une nouvelle affaire qui fait beaucoup de bruit et dont le football français se serait bien passé... Depuis une semaine maintenant, le grand-frère de Paul Pogba, Mathias, a publié des vidéos sur les réseaux sociaux annonçant qu'il allait faire de lourdes révélations à propos de son frère. Depuis, l'histoire s'est emballée et le joueur de la Juventus Turin a été entendu par la police, expliquant qu'il est la victime dans cette affaire et une enquête a été ouverte pour "extorsion en bande organisée et tentative" de la part de la justice française. Le sportif de 29 ans a notamment assuré avoir été obligé de verser 100.000 euros à ses maîtres-chanteurs, qui lui réclamaient à l'origine 13 millions d'euros.

Une histoire de famille qui étonne tant les frères Pogba, Mathias, Paul et Florentin semblaient s'entendre à merveille, faisant régulièrement le buzz sur les réseaux sociaux pour leurs danses à trois. Désormais, c'est une guerre fratricide et leur mère a même été obligée de trancher, choisissant de confirmer la version de la star du football au détriment de son frère accusateur, Mathias. Si pour l'heure le coéquipier de Kylian Mbappé, qui a vu son nom lié à l'affaire, a parlé aux enquêteurs, il n'a pas souhaité faire de déclaration, que ce soit dans la presse ou sur ses réseaux sociaux. Marié à la sublime Maria Zulay depuis 2019, le champion du monde est l'heureux papa de deux beaux garçons et sa femme a décidé de briser le silence médiatique pour une date très particulièrement.

Du premier jour, jusqu'à la fin à tes côtés. Deux petites années. Je t'aime mon prince

Hier, la Bolivienne de 28 ans a publié un joli message sur son compte Instagram pour célébrer les 2 ans de leur petit dernier, Keyaan Zaahid. "Du premier jour, jusqu'à la fin à tes côtés. Deux petites années. Je t'aime mon prince", écrit Maria Zulay. Sur les photos, on peut voir la belle blonde enlacer son fils tendrement, preuve de leur belle relation. Elle a également publié une photo du jour de la naissance de son fils, le 4 septembre 2020, à la maternité. Un beau message d'amour qui a plu aux internautes puisqu'ils sont plus de 55 000 à avoir aimé la publication.