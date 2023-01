Agathe Auproux accusée d'être infidèle : elle tombe sur le père d'un prétendu ex et subit sa grosse colère

Dans la journée de lundi 30 janvier, Agathe Auproux n'a pas pu s'empêcher de se saisir de son compte Instagram pour raconter une bien drôle d'histoire. "J'ai vécu un trajet en taxi absolument ubuesque aujourd'hui", a-t-elle annoncé d'entrée en story Instagram.

L'ancienne chroniqueuse de Balance ton post (C8) a ensuite rapporté sa discussion inattendue avec son chauffeur : "'Je me demandais si ça allait être vous... C'est incroyable. Je vous aimais bien avant !', me dit le chauffeur lorsque je m'installe dans son véhicule. 'Avant quoi monsieur ?', me suis-je autorisée à demander. Et là, il me raconte qu'il est le père de Grégoire et qu'il est très déçu de la façon dont je me suis comportée avec son fils. Avec qui je suis, d'après lui, sorti quelques mois, et que j'ai trompé. Alors que Grégoire comptait me présenter à toute la famille !"

J'ai passé 10 minutes à le convaincre

Problème... Agathe Auproux n'a jamais été en couple avec un dénommé Grégoire. "Je ne connais pas ce mec - je ne connais même pas de Grégoire. Et ce monsieur était persuadé que j'étais la meuf de son fils, et était premier degré énervé contre moi", a-t-elle expliqué, encore visiblement hallucinée par cet échange absurde. Il ne restait alors pour la jeune femme de 31 ans plus qu'à se défendre. "J'ai passé 10 minutes à le convaincre que je n'avais jamais rencontré son fils, et que s'il en était à s'inventer toute une vie avec moi c'est qu'il devait ressentir une pression terrible...", a-t-elle confié à ses abonnés, estimant qu'il pourrait également tout aussi bien s'agir d"'un mythomane compulsif".

Agathe Auproux est en tout cas actuellement dans une véritable relation avec un homme, auprès de qui elle s'épanouit dans la discrétion la plus totale. Et les plus curieux ne sont pas près d'avoir du croustillant à se mettre sous la dent. "Une partie de moi aimerait afficher mon mec et vous poster des selfies à deux dégoulinants d'amour, mais cela m'apporterait malheureusement bien plus de négatif que de positif, et à lui aussi. Depuis que je suis 'connue', je n'ai jamais montré une seule photo ni donné un seul nom. Ma vie privée l'a toujours été et le restera pour le moment", a-t-elle plus tard mis au clair lors d'un question/réponse sur Instagram.