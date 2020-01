Ahmed Sylla : Aminci et musclé, il en met plein la vue aux internautes

Ahmed Sylla a réussi à s'imposer dans le paysage médiatique en très peu de temps. D'abord révélé au grand public sur la scène du Marrakech du rire en 2016, il s'est ensuite illustré dans la comédie avec notamment les films L'Ascension, Chacun pour tous ou encore Inséparables. Fort de son succès, Ahmed Sylla est devenu le chouchou des Français, à tel point qu'il est désormais incontournable sur nos antennes. Il y a quelque semaines, il participait même à La chanson secrète sur TF1. L'occasion pour lui d'évoquer la mort de son père avec beaucoup d'émotion et ainsi de dévoiler une nouvelle facette de sa personnalité.

Ahmed Sylla est donc plus que jamais prêt pour la nouvelle année. D'ailleurs, il croule déjà sous les projets. À en croire son dernier post Instagram, l'humoriste prépare actuellement son prochain film, pour lequel il s'est considérablement transformé. En effet, sur le cliché, Ahmed Sylla apparaît très aminci et tout en muscles. Le regard sérieux et dans une position de boxeur, on peut imaginer qu'il tourne un film de combat. Mais pour l'heure, aucune autre information à ce sujet n'a filtré. "Meilleurs voeux. 2020 sera pour moi l'année de tous les challenges", légende-t-il simplement.

S'il fait languir ses fans, ces derniers se sont quoi qu'il en soit montrés impressionnés par sa nouvelle silhouette et n'ont pas manqué de le lui faire savoir par leurs commentaires. En outre, ses amis stars ont salué sa démarche, comme Matt Pokora, Jarry, Arthur ou encore Karine Le Marchand. "Je me souviens de notre conversation lors de notre premier déjeuner. Je t'avais dit que le corps et la santé étaient la première chose à prendre au sérieux pour aller loin. Tu mangeais n'importe quoi et tu ne faisais pas de sport. Aujourd'hui tu es un athlète du rire. Je suis fière de toi et impressionnée", a-t-elle écrit. Un esprit sain dans un corps sain... Sans doute la meilleure résolution qu'Ahmed Sylla aurait pu prendre.