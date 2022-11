Alban Lenoir (Balle perdue 2) : Sa compagne, mère de son fils, est une sublime actrice : photos tendres dévoilées

C'est sur le tournage d'Antigang qu'Alban Lenoir (41 ans) et Anne Serra (34 ans) se sont rencontrés, démarrant une belle histoire d'amour qui s'est poursuivie avec d'autres collaborations comme Brice 3 avecJean Dujardin, où lui joue le rôle emblématique de Gregor d'Hossegor et elle de Nicole la sole.



Apparus pour la première fois ensemble à la soirée des 20 ans de Têtu au YoYo à Paris le 6 juin 2015, ils apprécient le tennis, preuve en est avec leurs apparitions dans les tribunes de Roland-Garros. Par le passé, les amoureux avaient également été photographiés à la 24ème cérémonie des Trophées du Film Français en 2017, à la présentation de la série Jean-Claude Van Johnson au cinéma Le Grand Rex et plus récemment à la soirée de lancement de Coca-Cola Signature Mixers en novembre 2019.

Si Alban Lenoir utilise essentiellement son compte Instagram pour dévoiler des moments liés à son travail en tant qu'acteur - et scénariste puisqu'il a cosigné Balle perdue -, il s'autorise aussi parfois des photos plus personnelles avec sa bien-aimée Anne Serra, dont la beauté irradie chaque cliché. Les commentaires sont unanimes sur le beau couple qu'ils forment tous les deux et qui se vérifie en image.