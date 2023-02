Alban Lenoir : ses confidences bouleversantes sur son enfance sans père

Au cinéma, il campé le rôle d'un père substitution dans Gueule d'ange de Vanessa Filho en 2018. Mais le sien, de père, lui a manqué toute sa vie. Dans une interview accordée au Parisien du samedi 4 février 2023, Alban Lenoir s'est confié sur son enfance en mal de père. De Brice de Nice à Balle perdue 2 de Guillaume Pierret en passant par Les Crevette pailletées de Cédric Le Gallo et Maxime Govare, le compagnon d'Anne Serra s'est imposé dans le paysage cinématographique français de la dernière décennie.

Mais à 42 ans, celui dont la carrière n'est plus à faire n'a pas toujours eu de la chance. Pour cause, l'acteur a malheureusement grandi avec (ou plutôt, sans) un père absent : "Mon père était magicien professionnel, mais il a fait le meilleur tour au monde quand je suis né : il a disparu ! [...] J'ai été dans l'obligation de me trouver des pères de substitution" a-t-il déclaré. Une enfance en dents de scie pour celui qui a fini par décrocher à l'école, avant de se trouver une passion pour les arts martiaux et le cinéma : "J'étais un bad boy gentil. Je me demandais ce que je faisais là, j'ai dû faire cinq collèges, je déconnais gentiment et je dormais beaucoup car je regardais des films en vidéo toute la nuit".

Je faisais le tour de la capitale à vélo pour trouver des tournages

Son rêve ? "Devenir acteur", a-t-il confié à nos confrères. "Je faisais le tour de la capitale à vélo pour trouver des tournages et essayer de faire des figurations. De 18 à 25 ans, j'ai dû faire 300 cachets !", s'est-il souvenu. Aujourd'hui, c'est chose faite ! D'autant que le père de famille sera bientôt de retour dans la peau de Niels Cartier dans Antigang, la relève, comme l'a annoncé Disney+ le 5 décembre 2022. Preuve que l'enfant qui rêvait jadis de cinéma et de cascades est aujourd'hui incontournable. Une place que Maxime Govare, co-réalisateur des Crevettes pailletées, lui attribue volontiers : "C'était un peu le taulier du plateau. Il ne prenait pas particulièrement la parole, mais il a une telle rigueur, une telle exigence, une telle concentration. Ça ne m'étonne pas qu'il joue un rôle dans le renouveau du film d'action en France !", a confié le réalisateur à nos confrères.