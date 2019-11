Albert de Monaco armé : cotillons, baskets et veste fluo pour la bonne cause

C'est sous une pluie de cotillons que le prince a donné le coup d'envoi de cette course anniversaire. Le 16 novembre 2019, Albert de Monaco a lancé la 20e édition de la No Finish Line, une course caritative en faveur d'enfants défavorisés ou malades. Le monarque de 61 ans est le parrain de cet événement devenu un véritable rendez-vous annuel.

Les coureurs et marcheurs ont jusqu'au 24 novembre prochain, jour et nuit, pour atteindre l'objectif ambitieux de cette année : 350 000 kilomètres qui seront convertis en euros grâce aux sponsors. Comme l'a rapporté Monaco-Matin, près de 4 millions d'euros ont déjà été récoltés en vingt ans de course. Les milliers de sportifs qui parcourront cette année le circuit fermé de 1,4 kilomètre à Fontvieille aideront notamment des enfants de pays d'Afrique souffrant de problèmes cardiaques. Par l'intermédiaire du Monaco Collectif Humanitaire, les jeunes malades pourront être transférés sur le Rocher ou en France pour être opérés. Samedi, c'est en compagnie d'Adama (5 ans), Boubakar et Elisha (12 ans), qui seront opérés dans quelques jours, que le prince Albert a inauguré la course.

Albert de Monaco multiplie les apparitions publiques depuis plusieurs jours. Rentré de son voyage au Japon, où il a rencontré le nouvel empereur Naruhito et assisté à la finale de la Coupe du monde de rugby, il a récemment retrouvé son épouse Charlene pour un autre événement de bienfaisance avec la Croix-Rouge : la distribution annuelle de colis à des personnes dans le besoin. Le couple devrait à nouveau se réunir pour la Fête nationale monégasque du 19 novembre prochain. Reste à voir si leurs adorables jumeaux de 4 ans, Jacques et Gabriella, seront eux aussi de la partie.