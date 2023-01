Albert de Monaco : Sa fille Jazmin, le ventre nu, déguisée en Christina Aguilera... ça vaut le détour

La lignée du prince Albert de Monaco est plus importante que ce qui était prévu. S'il est officiellement le papa de Gabriella et Jacques, les jumeaux de 8 ans nés de son mariage avec la princesse Charlène, il a également appris au cours de sa vie qu'il avait deux autres enfants sous sa responsabilité : Alexandre, 19 ans, fruit d'une relation avec Nicole Coste, et Jazmin Grace, 30 ans, née de la rencontre du prince avec une touriste sur la Côte d'Azur au début des années 1990. Loin de fuir devant ses devoirs, le prince Albert II a reconnu ces deux enfants et entretient de bonnes relations avec eux. Les aînés du prince de Monaco ont même un avantage comparé à leurs demi-frère et soeur : celui d'être libres de leurs mouvements, loin des règles à respecter imposées par le protocole princier.

Jazmin Grace l'a bien compris. La jeune femme de 30 ans a, il y a peu, pris quelques libertés sur son compte Instagram (voir notre diaporama). La fille d'Albert a profité d'une petite fête déguisée (ou d'un délire personnel, qui sait ?) pour revêtir la tenue plutôt provocante que portait Christina Aguilera à une certaine époque : bandana rose sur les cheveux, yeux noircis par le maquillage, piercing sur la lèvre inférieure, pantalon taille basse et crop top laissant tout voir de son ventre, Jazmin Grace ne s'est pas loupée pour ressembler à l'artiste américaine, on pourrait facilement la confondre avec la chanteuse. Une tenue osée que la petite Gabriella ne pourra sûrement jamais s'autoriser.

Jazmin Grace intégrée au sein de la famille

En digne héritière de son papa et fille légitime (c'est-à-dire née pendant le mariage), la jeune Gabriella, 8 ans, aura moins de libertés que sa grande demi-soeur Jazmin au même âge. Cela ne l'empêche pas d'avoir de bons liens avec elle. Depuis qu'Albert de Monaco a reconnu cet enfant, le prince met un point d'honneur à former une grande famille dans laquelle tous les membres doivent être intégrés.

Rallye, gala, bal... Jazmin Grace figure bien souvent sur les tapis rouges des événements officiels de la principauté : Monte-Carlo Masters avec son papa et son chéri, Festival de télévision, départ du rallye Aïcha des Gazelles à Nice au côté de Pauline Ducruet, la fille de Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet. Jazmin figure bien parmi les éléments importants du clan n'en déplaise à Charlène. Dernièrement, une représentation officielle dévoilée pour les fêtes de Noël montrant Albert, Charlène et leurs deux enfants a été reprise par la jeune Jazmin. La blonde y avait ajouté un médaillon dans lequel elle apparaissait au côté de son frère Alexandre. Côté bonne ambiance avec la belle-mère, on repassera !