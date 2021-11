Albert de Monaco : Sa fille Jazmin va bientôt jouer pour un grand nom d'Hollywood

A bientôt 30 ans, Jazmin Grace Grimaldi poursuit sa carrière de chanteuse et comédienne. Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, la fille du prince Albert de Monaco et de l'Américaine Tamara Rotolo a récemment laissé entendre qu'elle pourrait prochainement travailler avec un célèbre scénariste et réalisateur...

Le 17 novembre 2021 à New York, la jeune femme a assisté à la première du film américain Being the Ricardos, qui sortira le 21 décembre sur Amazon Prime. Ce biopic avec Nicole Kidman et Javier Bardem revient sur la relation entre les deux stars de la série I Love Lucy, Lucille Ball et Desi Arnaz. Lors de la première, son réalisateur et scénariste Aaron Sorkin était présent. L'occasion pour Jazmin Grimaldi de prendre la pose avec lui le temps d'une photo relayée en Story Instagram...

En légende du cliché, la jolie blonde a précisé : "Le seul et unique #aaronsorkin. Je suis impatience de travailler avec vous !" Un projet concret est-il déjà en cours de préparation ou s'agit-il d'un simple appel du pied ? Il faut dire que la carrière d'Aaron Sorkin est impressionnante ! L'Américain de 60 ans a écrit plusieurs pièces de théâtre jouées à Broadway, signé quatre séries et écrit/réalisé plusieurs films : Des hommes d'honneur, The Social Network, Steve Jobs, Le Grand jeu, Les Sept de Chicago... En tout, il collectionne un Oscar, trois Golden Globes, un BAFTA et un Critics' Choice Movie Award. Rien que ça.

En attendant d'en savoir plus sur cette éventuelle collaboration, Jazmin Grimaldi a récemment tourné en Angleterre dans un film intitulé The Chelsea Cowboy. Là encore, il s'agit d'un biopic : un long-métrage consacré à l'acteur John Bindon, avec Alex Pettyfer et Poppy Delevingne, réalisé par Ben Cookson.