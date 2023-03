Albert réuni avec Charlène et les enfants : Gabriella vole la vedette à son père en manteau tout doux !

Monaco était en fête ce mardi 14 mars. Le prince Albert fêtait ses 65 printemps. Une journée presque comme une autre pour lui que ses proches et les Monégasques ont néanmoins voulu rendre un peu plus inoubliable que les autres. Sur le compte Instagram du palais princier, des photos inédites ont été dévoilées, révélant au passage le programme de la journée concoctée pour le prince.

"À midi, au moment de la Relève de la Garde sur la Place du Palais, l'Orchestre des Carabiniers du Prince lui a souhaité, en musique, un joyeux anniversaire" est-il indiqué. C'est d'ailleurs au balcon du palais, accompagné de ses enfants Gabriella et Jacques, qu'il a assisté à ce show musical qui lui a beaucoup plu. Autre moment important de l'anniversaire : la réunion plus privée avec Charlène et les jumeaux ! "Le Prince Souverain a ensuite déjeuné en famille avec Son épouse, S.A.S. la Princesse Charlène et Leurs enfants, le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella."

La petite troupe avait aussi "prévu un kidnapping" d'Albert pour une soirée de folie placée sous le signe de la culture : "En soirée, les enfants princiers ont invité leurs parents à une représentation théâtrale intitulée La sorcière du placard aux balais, créée spécialement pour l'occasion. Une pièce dirigée et interprétée par Anthéa Sogno et sa troupe de comédiens." Pour assister à la représentation, tous étaient très élégants mais la palme du chic revenait sans conteste à la jeune Gabriella, emmitouflée dans un beau manteau moumoute bleu et surtout tout doux !