Alec Baldwin et Hilaria parents pour la 7e fois : le choix un peu étrange du prénom de leur bébé

C'est une nouvelle que les heureux parents n'ont pas manqué d'annoncer sur les réseaux sociaux. Alec Baldwin et sa femme Hilaria ont donné naissance à une fille prénommée Ilaria Catalina Irena jeudi 22 septembre dernier. Un choix de prénom assez étrange puisque l'enfant a le même que sa maman mais celui-ci s'écrit différemment - "Elle est là ! Nous sommes tellement excités de vous présenter notre petit rêve devenu réalité, Ilaria Catalina Irena 9-22-22. Nous sommes tous les deux heureux et en bonne santé. Ses frères et soeurs Baldwin passent la journée avec elle dans notre maison. Beaucoup d'amour à vous tous. Nous sommes si heureux de célébrer cette merveilleuse nouvelle avec vous", a écrit la maman en légende d'une adorable vidéo publiée sur Instagram ce week-end.