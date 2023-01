Alessandra Sublet : Son ex Clément Miserez fête ses 50 ans avec François Cluzet en kilt, Laeticia Hallyday un brin coquine

Amusés, de nombreux internautes ont également commenté les clichés de cette surprenante photographie. "THE brochette", "Ils sont magnifiques tout ces Messieurs", "L'année de la jupe !", "Cette photo est magnifique ! Vous êtes tous beaux Messieurs ! Le kilt vous va à ravir", "Les Six Mousquetaires !" peut-on ainsi lire en commentaires.

Pour rappel, Clément Miserez a rencontré son ex-femme Alessandra Sublet sur le tournage de Visages Inconnus. Le coup de foudre avait été immédiat entre la jeune femme et le réalisateur. Deux mois plus tard, l'animatrice tombe enceinte d'une petite fille prénommée Charlie, née en 2012. La même année, ils se marient aux Etats-Unis. En 2014, le couple accueille son second enfant, un petit garçon prénommé Alphonse. Quatre ans plus tard, ils annonçaient leur divorce.