Alessandra Sublet : Une photo de ses enfants suscite l'inquiétude, elle met les choses au clair

"Ils n'ont pas la peau brûlée c'est le filtre photo", a-t-elle fait savoir en légende de son post. Une information qui n'a apparemment pas été prise en compte par les abonnés qui ont commenté dans la précipitation ! Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'Alessandra Sublet, qui habite désormais dans le Sud de la France, est victime de remarques désobligeantes. Récemment, elle avait partagé un cliché d'elle durant une séance dans un spa parisien : il n'en fallait pas plus à la Toile pour s'enflammer et l'insulter de "privilégiée" !

Lorsqu'elle a décidé de quitter Paris et ses enfants (dont elle partage la garde avec son ex-mari Clément Miserez) Alessandra Sublet a essuyé de nombreuses critiques qui l'ont faite sortir de ses gonds. "Quand j'ai décidé de m'installer dans le Sud, certains de mes amis m'ont dit : 'Mais tu laisses les gamins avec leur père ?' Limite mère indigne. Est-ce qu'on va dire ça à un homme ? Eh bien non, je vais vivre ma vie et la partager une semaine sur deux avec eux, sachant qu'ils ont la liberté de venir quand ils le souhaitent. Mais j'ai besoin d'avoir des moments à moi. Et ça ne fera pas d'eux des enfants malheureux", avait-elle confié au magazine ELLE en mai dernier. La présentatrice télé vit sa vie et fait fi du qu'en-dira-t-on !