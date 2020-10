Alex Balduzzi (Star Academy) : Que devient le chanteur depuis la fin de l'émission ? (EXCLU)

Purepeople : Peux-tu nous parler de la période qui a suivi la Star Academy ?

Alex Balduzzi : Eh bien, j'ai eu mille vies ! J'ai fait plein de choses pas toujours médiatisées. J'avais participé à l'émission pour faire connaître mon groupe Bomb Jack, créé avec mes cousins. Sorti de la tournée de la Star Academy, on a continué à faire des concerts pendant quatre ou cinq ans tout en essayant de signer en maison de disques. Mais elles me voyaient plus dans une carrière solo et nos tentatives ne se sont pas concrétisées par un succès. On a fait trois maquettes d'albums, mais j'ai essuyé pas mal de plâtres à l'époque. Ce n'était pas évident psychologiquement.

Tu as continué dans la chanson ?

Quand le groupe s'est arrêté, j'ai joué en cabaret. J'ai continué dans le spectacle vivant, essentiellement. J'ai travaillé au Don Camilo pendant quelques années, une grosse institution à Paris. Je participais à des cabarets chansonniers, où on fait de l'humour sur l'actualité et des tours de chant pour espacer les sketchs. Ensuite, l'aspect comédie est arrivé par occasion. Mon rôle dans Sous le soleil, par exemple, ou la figuration dans Emily in Paris. Mais j'ai toujours suivi mon instinct de musicien.

Quels sont tes projets ?

Placide, mon nouveau groupe ! C'est le projet qui me tient à coeur. J'ai passé trois bonnes années à réfléchir à ce que je voulais proposer de nouveau. Après les cabarets, j'avais fait quelques EP pour m'amuser, mais ils manquaient un peu de vérité. Puis j'ai rencontré Lionel Naudon, mon ami musicien, sur les routes des concerts. C'est mon mentor. On partage beaucoup d'admiration pour le rock. On essaye de mettre ma voix un peu plus en avant, un timbre que je n'avais pas osé travailler auparavant. Notre premier album est en préparation. Ensuite, on aimerait défendre ça sur scène.